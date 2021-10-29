Вот это поворот: в деле об убийстве полицейского в Чернигове нашли новых подозреваемых

Суд в Чернигове избрал меру пресечения для двух патрульных полицейских

В Чернигове продолжают расследовать убийство полицейского Артура Ерохина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове избрали меру пресечения для патрульных, которые оставили место драки 2 октября. В тот вечер толпа подростков до смерти забила полицейского Артура Ерохина, а еще один полицейский оказался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

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Двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области подозревают в заведомом оставлении без помощи Артура Ерохина, в результате чего он умер (ч. 3 ст. 135 УК Украины). Для них избрали меру пресечения – ночной домашний арест на 60 суток.

Также их отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Что произошло в Чернигове

По данным следствия, в ночь на 2 октября возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых – несовершеннолетние.

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В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой – доставлен в больницу.

Известно, что в тот вечер друзья-полицейские отдыхали в развлекательном заведении рядом с супермаркетом – боулинг-клубе. Далее вспыхнул конфликт с подростками.

На место выезжала полиция

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как на место драки прибыли полицейские. Они пытались прекратить драку.

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Однако человек в светло-сером спортивном костюме (очевидно, что это убитый Артур Ерохин) начал кричать, что он "сотрудник полиции" и нецензурно выражался. После этого, патрульные уехали.

Трижды, по информации источников "Сегодня", патрульная полиция выезжала на место конфликта и трижды оставляла его.

Отстранение руководства

В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства Артура Ерохина.

Обязанности начальника патрульной полиции и его двух заместителей будут временно выполнять другие правоохранители. Их имена обещают назвать позже. Решение о дальнейшей карьере Андрея Думича примут по результатам расследования и проверок.

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