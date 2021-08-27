Ціли села залишились без світла – Україною пронеслась непогода

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлено 64 населених пункти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 27 серпня.

Зазначається, що електрика зникла в 4 областях:

Сумська – 35 населених пунктів;

Дніпропетровська – 20 населених пунктів;

Київська – 7 населених пунктів;

Донецька – 2 населених пункти.

"До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", – поінформували в ДСНС.

У пресслужбі також додали, що протягом минулої доби співробітниками ДСНС було здійснено 1650 виїздів. Врятовано 7 осіб, 61 будівлю та 1 трактор.

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