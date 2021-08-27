Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 27 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
27 серпня, 06:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У п'ятницю грози підуть з центру України, а на заході, сході, півночі і частково півдні обіцяють зливи, у деяких областях трохи потеплішає
В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"
В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"

В Україні у п'ятницю дощів не буде лише в найцентральніших областях, на решті частини території прогнозують зливи. При цьому на півночі трохи потеплішає, а в західному регіоні знову стане прохолодніше.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 27 серпня температура підніметься до 21-23 градусів. При цьому столицю несподівано покинуть грози.

Погода в регіонах

У п'ятницю грози підуть і з центру країни, а на заході, сході, півночі і частково півдні обіцяють зливи.

  • На півночі прогнозують 20-22 градуси у Чернігівській і Житомирській області, і 22-24 – у Сумській. При цьому в Чернігові та Сумах обіцяють дощ.
  • На заході сьогодні обіцяють дощі скрізь, крім найближчої до центру Вінницької області, там сонячно і до 23 градусів, в інших частинах західного регіону в середньому 19-21 градус. Найпрохолодніше буде у Львівській області – 17-19 градусів.
  • У центрі 27 серпня тепло і майже сухо. Температура в Черкасах і Кропивницькому в середньому 22-24 градуси, у Дніпрі тепліше – до 27 і невеликий дощ.

  • На сході сьогодні хмарно і мокро. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують дощі. Температура від 24-26 градусів у Харкові до 26-28 у Донецькій і Луганській областях.
  • На півдні 27 серпня температура в Миколаєві, Херсоні, Одесі та окупованому Криму близько 25-27 градусів, дощів не обіцяють тільки в Миколаєві.
Реклама

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що Київ і передмістя накрила потужна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від сильного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

А Рівне затопило вранці на День Незалежності, 24 серпня. Через сильну зливу "попливли" вулиці та дороги і частину заходів мусили скасувати.

.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1581 випадок за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти