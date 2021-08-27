Дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 27 серпня (карта)

У п'ятницю грози підуть з центру України, а на заході, сході, півночі і частково півдні обіцяють зливи, у деяких областях трохи потеплішає

В Україні залишиться тільки кілька сухих місць. Колаж "Сьогодні"

В Україні у п'ятницю дощів не буде лише в найцентральніших областях, на решті частини території прогнозують зливи. При цьому на півночі трохи потеплішає, а в західному регіоні знову стане прохолодніше.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 27 серпня температура підніметься до 21-23 градусів. При цьому столицю несподівано покинуть грози.

Погода в регіонах

У п'ятницю грози підуть і з центру країни, а на заході, сході, півночі і частково півдні обіцяють зливи.

На півночі прогнозують 20-22 градуси у Чернігівській і Житомирській області, і 22-24 – у Сумській. При цьому в Чернігові та Сумах обіцяють дощ.

прогнозують 20-22 градуси у Чернігівській і Житомирській області, і 22-24 – у Сумській. При цьому в Чернігові та Сумах обіцяють дощ. На заході сьогодні обіцяють дощі скрізь, крім найближчої до центру Вінницької області, там сонячно і до 23 градусів, в інших частинах західного регіону в середньому 19-21 градус. Найпрохолодніше буде у Львівській області – 17-19 градусів.

сьогодні обіцяють дощі скрізь, крім найближчої до центру Вінницької області, там сонячно і до 23 градусів, в інших частинах західного регіону в середньому 19-21 градус. Найпрохолодніше буде у Львівській області – 17-19 градусів. У центрі 27 серпня тепло і майже сухо. Температура в Черкасах і Кропивницькому в середньому 22-24 градуси, у Дніпрі тепліше – до 27 і невеликий дощ.

На сході сьогодні хмарно і мокро. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують дощі. Температура від 24-26 градусів у Харкові до 26-28 у Донецькій і Луганській областях.

сьогодні хмарно і мокро. У Луганській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях прогнозують дощі. Температура від 24-26 градусів у Харкові до 26-28 у Донецькій і Луганській областях. На півдні 27 серпня температура в Миколаєві, Херсоні, Одесі та окупованому Криму близько 25-27 градусів, дощів не обіцяють тільки в Миколаєві.

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Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що Київ і передмістя накрила потужна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від сильного вітру трясло будинки та гнуло дерева.

А Рівне затопило вранці на День Незалежності, 24 серпня. Через сильну зливу "попливли" вулиці та дороги і частину заходів мусили скасувати.

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