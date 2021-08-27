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Дожди и немного солнца: прогноз погоды на 27 августа (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
27 августа, 06:15
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В пятницу грозы уйдут из центра Украины, а на западе, востоке, севере и частично юге обещают ливни, в некоторых областях немного потеплеет
В Украине останется только несколько сухих мест. Коллаж "Сегодня"
В Украине останется только несколько сухих мест. Коллаж "Сегодня"

В Украине в пятницу дождей не будет только в самых центральных областях, на остальной части территории прогнозируют ливни. При этом на севере немного потеплеет, а в западном регионе снова похолодает.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 27 августа температура поднимется до 21-23 градусов. При этом столицу неожиданно покинут грозы.

Погода в регионах

В пятницу грозы уйдут и из центра страны, а на западе, востоке, севере и частично юге обещают ливни.

  • На севере прогнозируют 20-22 градуса в Черниговской и Житомирской области, и 22-24 – в Сумской. При этом в Чернигове и Сумах будет дождь.
  • На западе сегодня обещают дожди кругом, кроме самой близкой к центру Винницкой области, там солнечно и до 23 градусов, в остальных частях западного региона в среднем 19-21 градус. Прохладнее всего будет во Львовской области – 17-19 градусов.
  • В центре 27 августа тепло и почти сухо. Температура в Черкассах и Кропивницком в среднем 22-24 градусов, в Днепре потеплее – до 27 и небольшой дождь.

  • На востоке сегодня облачно и мокро. В Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской прогнозируют дожди. Температура от 24-26 градусов в Харькове до 26-28 в Донецкой и Луганской областях.
  • На юге 27 августа температура в Николаеве, Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму около 25-27 градусов, дождей не обещают только в Николаеве.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

А Ровно затопило утром в День Независимости, 24 августа. Из-за сильного ливня "поплыли" улицы и дороги и часть мероприятий пришлось отменить.

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