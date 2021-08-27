В Украине бушевали ливни и грозы. Пострадали четыре области

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 64 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 27 августа.

Отмечается, что электричество пропало в 4 областях:

Сумская – 35 населенных пунктов;

Днепропетровская – 20 населенных пунктов;

Киевская – 7 населенных пунктов;

Донецкая – 2 населенных пункта.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – проинформировали в ГСЧС.

В пресс-службе также добавили, что в течение минувших сотрудниками ГСЧС было осуществлено 1650 выездов. Спасено 7 человек, 61 здание и 1 трактор.

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