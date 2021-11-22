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В Україні дві області виходять із "червоної зони"

Софія Ковнір
22 листопада, 11:04
Там покращилася статистика коронавірусу

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні Луганська та Львівська області виходять із "червоної карантинної зони". Це пов'язано з тим, що у цих регіонах стабілізувалися показники з поширення коронавірусу.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу у понеділок, 22 листопада.

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Дві області виходять із "червоної зони"

Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"Щодо карантинних індикаторів Луганська та Львівська області виходять з "червоного рівня" епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив голова МОЗ.

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2501 особу;
  • летальних випадків – 326;
  • одужало – 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіло – 3 340 407 осіб;
  • одужало – 2 773 490 осіб;
  • летальних випадків – 81 598.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Сумська
  • Миколаївська
  • Рівненська
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Хмельницька
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Волинська
  • Черкаська
  • Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

  • Полтавська
  • Харківська
  • Закарпатська (області)

"Жовта зона"

  • Тернопільська
  • Кіровоградська
  • Чернівецька області (області)

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