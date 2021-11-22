В Украине две области выходят из красной зоны

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны. Это связано с тем, что в этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 22 ноября.
Две области выходят из красной зоны
Как рассказал Ляшко, в Луганской и Львовской областях уже третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", – отметил глава Минздрава.
Статистика коронавируса в Украине
По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровели – 10 540 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 340 407 человек;
- выздоровели – 2 773 490 человек;
- летальных исходов – 81 598.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская
- Черновицкая области (области)
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.