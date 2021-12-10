В Україні ще дві області можуть вийти із "червоної зони"

Вінницька та Хмельницька області знаходяться у "червоній зоні" / Колаж "Сьогодні"

В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, пише РБК-Україна.

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Деталі

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки з протестованих зразків є позитивними, підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", – розповів Юрій Ганіченко.

Вийти із "червоної зони" Вінницька та Хмельницька області можуть вже наступного тижня.

"Нині рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із червоного рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня ми очікуємо, що кожен із цих регіонів – Вінницька та Хмельницька області – покажуть виконання прикордонних рівнів із госпіталізації" , – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.

Також:

госпіталізували – 2 551 людина;

летальних наслідків – 442;

одужали – 24 456 людей.

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