В Україні продовжать карантин. У МОЗ назвали дати

Адаптивний карантин в Україні планують продовжити на два місяці. Фото: колаж "Сьогодні"

Адаптивний карантин в Україні, введений минулого року на тлі поширення COVID-19, планують продовжити на два місяці.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили, і з урахуванням тієї епідситуації, яку ми зараз бачимо в Європейському регіоні, в Україні потрібно подовжити адаптивний карантин ще на два місяці", – сказав Ляшко.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні ввели з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевели у форму адаптивного карантину.

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Як працює адаптивний карантин?

Як працює адаптивний карантин?

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону зони", де "зелена" – із найменшим рівнем поширення вірусу, а "червона" – із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

Так, "зелений рівень" передбачає перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Його можуть запровадити в усій Україні за умови сприятливої ситуації з коронавірусом.

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"Жовтий рівень" автоматично запровадили для всієї країни. Він передбачає обмеження роботи фітнес-клубів, басейнів та спортивних залів, відвідування закладів освіти (якщо на самоізоляції перебуває понад половина учнів та персоналу), проведення масових заходів та інше.

"Помаранчевий рівень" карантину не передбачає посилення карантину, але "сигналізує про потенційну небезпеку" – наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в регіоні упродовж тижня є перевищення за одним з цих показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Якщо упродовж 3 днів поспіль фіксують перевищення хоча б двох зазначених показників, в області запроваджують "червону зону" карантину.

У "червоній зоні" діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Раніше ми повідомляли, що головний санлікар країни пояснював, за якої умови в Україні скасують масковий режим. За його словами, ми знімемо маски тільки тоді, коли будуть гарантії, що це не призведе до нового спалаху ковіду.

Також нагадаємо, вакциновані можуть отримати привілеї. Карантинні норми переглядатимуться залежно від епідситуації.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: