В Україні можуть посилити карантин. При яких умовах?

В Україні можуть посилити загальнонаціональний карантин, але за деяких умов. Країна потрапить в "жовту" зону у разі наявності протягом трьох днів підряд одного з показників МОЗ.

Про це повідомляє МОЗ.

Мова йде про один з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більше ніж 75;

виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше як 4 відсотки;

кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Жовтий" рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я. При нормалізації епідемічної ситуації та досягнення ознак "зеленої" зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до "зеленого" рівня.

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні "червоного" рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на "жовтому" рівні.

"Помаранчева" зона

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоного". Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові протиепідемічні обмеження.

"Червона" зона

Встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

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завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч. населення – більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.

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Яка ситуація з COVID-19 в Україні зараз

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 267 219 осіб. За останню добу, 16 серпня, виявили 890 нових випадків.

Померли 27 українців (всього – 53 296). Вилікувати вдалося 2 197 508 інфікованих (433 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Також нагадаємо, в одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: