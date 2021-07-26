В Україні на вихідних стало менше нових COVID-пацієнтів – скільки випадків за добу

У неділю від коронавірусу в країні померли лише дві особи

В Україні в неділю, 25 липня, зафіксували 213 нових випадків коронавірусу. Це в кілька разів менше, ніж у будні дні, наприклад, у п'ятницю 23 липня було 745 нових хворих.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього в Україні за час епідемії 2 248 663 людей захворіли на COVID-19.

За 25 липня вилікувалися 170 людей (усього – 2 184 365). Померли від ковіду 2 українці (з початку епідемії – 52 849).

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Коронавірус в Україні 26 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу: