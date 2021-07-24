В Україні стало більше пацієнтів з COVID-19 – скільки людей заразилося за добу

Хоча показник захворюваності в Україні не дуже високий, він постійно перевищує кількість тих, хто одужав

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується / Фото: Сьогодні

В Україні в п'ятницю, 23 липня, зафіксували 745 нових випадків коронавірусу. Такий показник тримається у країні останні кілька днів.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього в Україні за час епідемії 2 248 164 осіб захворіли на COVID-19.

Крім того, кілька днів поспіль в Україні за добу тих, хто захворів більше, ніж тих, хто видужав. За 23 липня вилікувалися 394 особи, тоді як захворіли вдвічі більше (всього одужали – 2 184 036). Померли від ковіду 24 українці (з початку епідемії – 52 835).

Коронавірус в Україні 24 липня. Джерело: МОЗ

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівню імунного захисту людини.

Крім того, 21 липня у світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 осіб.

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