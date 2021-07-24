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В Украине стало больше пациентов с COVID-19 – сколько людей заразились за сутки

24 июля 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Хотя показатель заболеваемости в Украине не очень высокий, он постоянно превышает количество выздоровевших

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается / Фото: Сегодня

В Украине в пятницу, 23 июля, зафиксировали 745 новых случаев коронавируса. Такой показатель держится в стране последние несколько дней.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 248 164 человек заболели COVID-19.

Кроме того, несколько дней подряд в Украине за сутки заболевших больше, чем выздоровевших. За 23 июля вылечились 394 человека, тогда как заболели вдвое больше (всего выздоровели – 2 184 036). Умерли от ковида 24 украинца (с начала эпидемии – 52 835).

В тренде
В Украине стало больше пациентов с COVID-19 – сколько людей заразились за сутки
Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается
Коронавирус в Украине 24 июля. Источник: Минздрав
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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, 21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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