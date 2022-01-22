В Україні оновили зони карантину – які регіони стали помаранчевими

МОЗ опублікувало карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні у суботу, 22 січня, знову розширилася помаранчева карантинна зона. Наразі до неї входять 10 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
До помаранчевої карантинної зони потрапили такі області:
- Івано-Франківська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Вінницька;
- Хмельницька.
Інші регіони входять до жовтої карантинної зони.
Карантинні зони в Україні станом на 22 січня
Статистика коронавірусу
За добу 21 січня в Україні виявили 22 473 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2838 дітей та 535 медиків.
Минулої доби госпіталізували 2608 людей, зафіксували 136 смертей, а одужали 4610 осіб.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні одужали 3580878 осіб.
Усього провели 17 455 150 ПЛР-тестування.
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