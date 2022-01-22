В Украине обновили зоны карантина – какие регионы стали оранжевыми

Минздрав опубликовал карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине в субботу, 22 января, снова расширилась оранжевая карантинная зона. Теперь в ней находятся 10 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская;
- Винницкая;
- Хмельницкая.
Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 22 января
Статистика коронавируса
За сутки 21 января в Украине обнаружили 22 473 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2838 детей и 535 медиков.
За прошлые сутки госпитализировали 2608 человек, зафиксировали 136 летальных исходов, а выздоровели 4610 человек.
За все время пандемии коронавируса в Украине выздоровели 3 580 878 человек.
Всего провели 17 455 150 ПЦР-тестирований.
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