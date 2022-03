В Україні оголосили збір грошей на нову "Мрію"

Літак встановив 240 світових рекордів / Колаж "Сьогодні"

В Україні оголосили збір грошей, щоб відродити транспортний літак Ан-225 "Мрія", який окупанти знищили на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом 27 лютого.

Про це повідомляє ANTONOV Company.

Трудовий колектив підприємства хоче відродити транспортний літак, проте для цього їм не вистачає коштів.

"Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Беззворотна фінансова допомога" , – йдеться у повідомленні.

Реквізити

Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA47322313000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Німеччина

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Німеччина

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, Нью-Йорк, США

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Що відомо про Ан-225 "Мрія"

Понад 30 років експлуатації літак показав свої унікальні льотно-технічні характеристики. Ан-225 міг перевозити надгабаритні вантажі, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак.

Літак встановив 240 світових рекордів. Також Ан-225 міг здійснювати у польоті горизонтальний старт космічних кораблів та ракет та перевозити певних видів вантажі на фюзеляжі.

