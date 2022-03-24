В Україні оголосили збір грошей на нову "Мрію"

Літак встановив 240 світових рекордів / Колаж "Сьогодні"
В Україні оголосили збір грошей, щоб відродити транспортний літак Ан-225 "Мрія", який окупанти знищили на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом 27 лютого.
Про це повідомляє ANTONOV Company.
Трудовий колектив підприємства хоче відродити транспортний літак, проте для цього їм не вистачає коштів.
"Ми пропонуємо заснувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія". Кошти просимо зараховувати з призначенням платежів: "Беззворотна фінансова допомога" , – йдеться у повідомленні.
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Що відомо про Ан-225 "Мрія"
Понад 30 років експлуатації літак показав свої унікальні льотно-технічні характеристики. Ан-225 міг перевозити надгабаритні вантажі, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак.
Літак встановив 240 світових рекордів. Також Ан-225 міг здійснювати у польоті горизонтальний старт космічних кораблів та ракет та перевозити певних видів вантажі на фюзеляжі.