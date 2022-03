В Украине объявили сбор денег на новую "Мрию"

Самолет установил 240 мировых рекордов / Коллаж "Сегодня"

В Украине объявили сбор денег, чтобы возродить транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который оккупанты уничтожили на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом 27 февраля.

Об этом сообщает ANTONOV Company.

Трудовой коллектив предприятия хочет возродить транспортный самолет, однако для этого им не хватает денежных средств.

"Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Денежные средства просим засчитывать с назначением платежей: "Бесвозвратная финансовая помощь"", – говорится в сообщении.

Реквизиты

Akademika Tupoleva Str., 03062, Kyiv, Ukraine

Bank details:

JSC 'THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE'

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA473223130000000002600602005

SWIFT: EXBS UA UX,

Correspondent bank:

EUR

1. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

cor.acc.: 100 9498767 10

2. UniCredit Bank AG, Munich, Germany

SWIFT: HYVE DE MM

cor.acc.: 69114920

3. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

SWIFT: RZBA AT WW

cor.acc.: 001-50.087.824

USD

1. ​JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

cor.acc.: 400-124432

2. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

SWIFT: BKTR US 33

cor.acc.: 04094227

3. Citibank N. A., New York, USA

SWIFT: CITI US 33

cor.acc.: 36083522

4. The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVT US 3N

cor.acc.: 8901487651

Что известно про Ан-225 "Мрия"

Более чем за 30 лет эксплуатации самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики. Ан-225 мог перевозить сверхгабаритные грузы, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

Самолет установил 240 мировых рекордов. Также Ан-225 мог осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет и перевозить определенных видов грузы на фюзеляже.

