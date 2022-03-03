Горящие машины врага и "Мрия": первое видео после начала боев в Гостомеле

Алексей Гончаренко заявил, что дата съемки этого видео неизвестна

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось видео после начала боев в Гостомеле с российскими оккупантами.

Его опубликовал на своей странице в Telegram народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Горящие машины

"На видео – горящие машины с буквой V, а также догорающая "Мрия". Дата съемки неизвестна", – отметил Гончаренко.

Напомним, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба прокомментировал ситуацию по состоянию на утро 03.03.2022. Российские оккупанты продолжали обстрел Ирпеня и Гостомеля.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет шансов на победу и обратился к Западу.

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