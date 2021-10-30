В Україні переводять годинник на зимовий час: коли і як

Українці житимуть за зимовим часом / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра Україна переходить на зимовий час, годинник буде переведено на годину тому. Такі правила встановлені постановою Кабміну щодо порядку обчислення часу в Україні.
Коли та як переводимо час
Стрілки переведуть в останню неділю жовтня – о 04:00 ранку.
Сучасні гаджети зазвичай переводять час автоматично на годину тому. Перевірити точний час можна просто написавши в браузері запити "котра година" або "точний час Київ".
Дізнатися точний час можна без доступу до Інтернету. Для цього варто набрати на мобільному телефоні комбінацію *160#, натиснути кнопку виклику – і всі оператори вкажуть точний час та дату.
Навіщо перекладати годинник
Переклад годинника став для України вже традиційним – це роблять з 1981 року. Тоді вважалося, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день. економити електроенергію. Однак пізніше все ж таки з'ясували – економія електроенергії при переведенні часу мізерна, від 1 до 3%, а іноді навіть менше.
Але для України переведення годинників таки дуже важливе. Ми повинні жити в зимовому часі, оскільки де-факто країна розташована у двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей у грудні доведеться розпочинати робочий день у темряві, бо сонце там о 9:00 тільки з'явиться через обрій (при переведенні годинника на зимовий час – о 8:00).
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