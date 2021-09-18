В Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже в 10 областях перевищено показники

У 10 регіонах перевищено показник рівня госпіталізації хворих на COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Станом на ранок 18 вересня всі області України перебувають в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак в 10 регіонах перевищено показник динаміки рівня госпіталізації хворих на COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна становити не більше 50%.

Цей показник перевищено в областях:

Вінницькій – 66,3%

Дніпропетровській – 69,0%

Закарпатській – 65,9%

Луганській – 71,5%

Львівській – 68,6%

Миколаївській – 105,1%

Рівненській – 82,5%

Сумській – 56,7%

Харківській – 59,0%

Хмельницькій – 51,3%

Понад півтисячі навчальних закладів Київщини може припинити роботу

Раніше ми повідомляли, що більше половини навчальних закладів Київщини може припинити роботу, так як вони не виконали вимогу щодо необхідного рівня вакцинації і не досягли 80% вакцинованих від коронавіруса співробітників.

Тільки 535 навчальних закладів Київської області з 1255 готові продовжувати роботу після того, як регіон переведуть до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. Функціонування близько 720 освітніх установ знаходиться під питанням.

"Прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів", – заявив з цього приводу голова Київської ОДА Василь Володін.

Володін також зазначив, що питання про вакцинацію важливе, в регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувалися більше 80% педагогів.

"Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання офлайн, або зачиняються взагалі", – додав Володін.

Нагадаємо, що визначати "Дельту" стане простіше – Україна отримала нове обладнання для визначення штамів.

Також нагадаємо, що Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів. Документ привели до міжнародних стандартів.