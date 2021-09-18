В Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели

В 10 регионах превышен показатель уровня госпитализации больных на COVID-19. Коллаж: "Сегодня"
По состоянию на утро, 18 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в 10 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализации больных на COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.
Этот показатель превышен в областях:
- Винницкой – 66,3%
- Днепропетровской – 69,0%
- Закарпатской – 65,9%
- Луганской – 71,5%
- Львовской – 68,6%
- Николаевской – 105,1%
- Ровенской области – 82,5%
- Сумской – 56,7%
- Харьковской – 59,0%
- Хмельницкой – 51,3%
Более полутысячи учебных заведений Киевщины может прекратить работу
Ранее мы сообщали, что более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу, так как они не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.
Только 535 учебных заведений Киевской области из 1255 готовы продолжать работу после того, как регион переведут в желтую зону эпидемической опасности. Функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.
"Принято жесткое, но справедливое решение — в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов", — заявил по этому поводу глава Киевской ОГА Василий Володин.
Володин также отметил, что вопрос о вакцинации важен, в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов.
"Подчеркну, что вопрос стоит ребром – они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", – добавил Володин.
Напомним, что определять "Дельту" станет проще – Украина получила новое оборудование для определения штаммов.
Также напомним, что Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.