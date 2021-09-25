В Україні зростає захворюваність на COVID-19 – скільки випадків за добу

Коронавируса атакует Украину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19. За минулу добу, 23 вересня, зафіксували 8267 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 387 750 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 133 жителі України (усього – 55 557). Вилікувати вдалося 2 243 209 інфікованих (2821 – за останню добу).

Коронавірус 25 вересня. Джерело: МОЗ

Плюси для вакцинованих

Україна у "жовтій зоні" карантину – у такому випадку якщо в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжують свою роботу;

обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;

власники закладів самі вирішують, чи обслуговувати невакцинованих людей;

якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;

при наявності у людини, який перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.