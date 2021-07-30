Версия на русском
$ 26,89
31,92

В Україні дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer. Які умови

30 липня, 13:17

Вікторія Барановська

Діти старші за 12 років зможуть зробити щеплення від коронавірусу американським препаратом

Для вакцинації потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря / Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ затвердили рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики – дозволили вакцинацію дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Таким чином препарат дозволили використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина:

Читайте також: Третій дозі вакцини бути? Ляшко розповів, за яких умов

Реклама

У МОЗ повідомили, що для того, щоб вакцинувати дітей батьки підлітків 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря.

Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

Новини на цю ж тему:
діти МОЗ вакцинація вакцина Pfizer

Реклама