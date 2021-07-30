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В Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer. Какие условия

30 июля, 13:17

Виктория Барановская

Дети старше 12 лет смогут сделать прививку от коронавируса американским препаратом

Для вакцинации нужно обратиться к педиатру или семейному врачу / Фото: коллаж "Сегодня"

В Минздраве утвердили рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике – позволили вакцинацию детей от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом препарат разрешили использовать детям старше 12 лет в Украине в случае, если ребенок:

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В Минздраве сообщили, что для того, чтобы вакцинировать детей родители подростков 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу.

Напомним, что в данный момент в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в Украине рассматривается вариант введения запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

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