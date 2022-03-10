В Україні різко посилилася віра в перемогу над Росією – опитування

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В усіх регіонах України спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

Про це повідомила соціологічна група "Рейтинг", провівши опитування 8-9 березня.

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Які цифри

Так, 91% опитаних українців, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію, а 6% – безвихідь.

Водночас 57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже в найближчі тижні: 18% думають, що Україна переможе за тиждень, 39% – за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців.

"Лише 9% думають, що війна закінчиться через пів року-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання. Найоптимістичніше налаштовані жителі західного регіону, але й в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго", – зазначили у "Рейтингу".

Крім цього, 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ:

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"Практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає у всіх регіонах країни".

Допомога Україні

Також опитування демонструють, що понад 80% українців допомагають у захисті України: 39% опитаних зараз допомагають людям та армії як волонтери, 37% – фінансово. Також 18% беруть участь в інформаційному опорі, 12% продовжують працювати в критичній інфраструктурі.

Натомість 10% українців є учасниками територіальної оборони, а 19% не можуть допомагати зараз країні.

"Рейтинг" повідомив, що абсолютна більшість (97%) опитаних планують залишатися в Україні найближчим часом. Водночас 40% українців упевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України. Ще чверть опитаних вважають, що у Росії кожен другий підтримує війну, а чверть – що прибічники війни в меншості.

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"42% вважають, що про відновлення дружніх відносин українців із росіянами взагалі не може бути мови. 22% думають, що це можливо через 20-30 років після війни, 18% – що через 10-15 років, і лише 12% вважають відновлення дружби можливим через пару років після війни. Трохи більше вірять у відновлення відносин жителі Півдня та Сходу та ті, хто має родичів у Росії", – зазначили в соціологічній групі.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи понад 2,8%. Терміни проведення: 8-9 березня 2022

Нагадаємо, наприкінці лютого лише 70% респондентів були впевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів.

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