В Україні з 6 грудня посилять правила карантину: чи діятимуть жовті СOVID-сертифікати

В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів. / Фото: Колаж: Сьогодні
З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна буде користуватися жовтими СOVID-сертифікатами та скільки вони діятимуть.
Роз'яснення опублікували у пресслужбі МОЗ.
Що зміниться для "жовтої" зони
З наступного тижня працювати зможуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Раніше заклади мали могли обрати один із варіантів для продовження роботи:
- не перевіряти COVID-документи у "жовтій" зоні, але при цьому дотримуватись обмежень жовтого рівня;
- перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.
З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Які документи треба мати відвідувачам
З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів з собою потрібно мати один з документів:
- сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини,
- чинний негативний тест на коронавірус,
- сертифікат про одужання.
Чи діятиме жовтий СOVID-сертифікат?
Так, люди з одніє дозою вакцинації зможуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.
Однак варто пам'ятати, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.
Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде не дійсним.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо "Дія" не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).