В Україні відсьогодні посилили карантин для невакцинованих: що змінилося

З 6 грудня в Україні посилили карантин для невакцинованих. / Фото: Колаж: Сьогодні
З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. Відсьогодні змінюються умови роботи та відвідування громадських закладів, а також термін дії сертифікатів про вакцинацію.
Про це повідомили у МОЗ.
Карантин по-новому
Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.
Що змінилося: раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Таким чином нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.
Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні
Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.
Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).
Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.
"Жовтий" сертифікат змінить термін дії
Важливо, що з 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.
Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде валідним.
Як уникнути нових обмежень
У МОЗ радять усім, хто отримав першу дозу щеплення більше, ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні. Адже "протерміновані" ковід-сертифікати з понеділка не діятимуть.
Зробити другу дозу впродовж 30 днів та отримати зелений COVID-сертифікат можна усіма вакцинами, які є в Україні.
Раніше ми писали:
- З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".
- В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих зонах". Крім того, нові правила ввели і у навчальних закладах.