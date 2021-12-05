Карантин через "Омікрон" та зниження темпів вакцинації: COVID-підсумки за тиждень

З 3 грудня Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників із країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Крім цього, в країні посилять правила карантину.
Сайт "Сьогодні" розповідає всі подробиці щодо ситуації з коронавірусом за останній тиждень.
Хто має йти на карантин через "Омікрон"
Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували в країнах зі стрімким розповсюдженням штаму "Омікрон", повинні піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.
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При цьому слід пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.
Яких країн це стосується
- Південно-Африканська Республіка,
- Ботсвана,
- Зімбабве,
- Намбія,
- Лесото,
- Есватині,
- Мозамбік,
- Малаві.
На кого діятимуть нові обмеження:
на іноземців або людей без громадянства, які:
- постійно чи тимчасово проживають на території України,
- є подружжям чи дітьми громадян України,
- є працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їх сімей,
- інші категорії іноземців та людина без громадянства за погодженням із Міністерством закордонних справ.
Окрім цього, обмеження діятимуть на українців.
З 6 грудня в країні посилять правила карантину
В Україні починають діяти нові карантинні правила. При цьому в Мережі виникла плутанина, чи можна використовувати "жовті" СOVID-сертифікати та скільки вони діятимуть.
Що зміниться для "жовтої зони"
З наступного тижня працюватимуть лише ті громадські установи, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або діючий негативний тест або сертифікат про одужання.
Раніше заклади повинні були обрати один із варіантів для продовження роботи:
- не перевіряти COVID-документи в "жовтій зоні", але при цьому дотримуватись обмежень "жовтого рівня";
- перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм.
З 6 грудня така опціональність не передбачена: всі установи повинні перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Які документи необхідно мати відвідувачам
З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів із собою потрібно мати один із документів:
- сертифікат про те, що ви отримали принаймні одну дозу вакцини;
- негативний тест, що діє, на коронавірус;
- сертифікат про лікування.
Чи діятиме "жовтий" СOVID-сертифікат?
Так, люди з однією дозою вакцинації можуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.
Проте варто пам'ятати, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифікату буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.
Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.
9 областей можуть вийти із "червоної зони"
В Україні наступного тижня дев'ять областей можуть вийти з "червоної зони" карантину. МОЗ уже подав до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як розповів Ляшко, щодо областей, які можуть вийти з "червоної зони", Міністерство охорони здоров'я вже подало до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.
"Там потенційно готові вже вісім областей вийти. Завтра очікуємо ще на дев'яту", – зазначив міністр.
Він додав, що проведення засідання ТЕБ та НС заплановано наступного тижня.
Хто у "червоній зоні"?
- Київ
- Вінницька
- Волинська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Черкаська (області)
В Україні є область, де погіршується COVID-ситуація
Закарпатська область залишається єдиною в Україні, де погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Тут кількість нових випадків за тиждень не змінилася, тому що по всій країні в середньому на 20% менше за хворих. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на 9%, темпи зростання з кожним вдень прискорюються. Притому, що середній відсоток спаду по країні становить 13%", – написав він.
Крім того, Закарпаття – єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками. Тут розрив становить +15% і останнім часом лише зростає, причому у країні він лише на рівні -19%.
"Зайнятість лікарняних ліжок у регіоні зростає, тоді як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок із киснем у Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше за середню по країні", – додав Ляшко.
Рівень вакцинації теж не тішить
Голова МОЗ назвав ще одну проблему регіону – низький рівень вакцинації проти коронавірусу.
На нараді Ляшко разом із місцевою владою обговорили, як виправити ситуацію в області.
В яких областях найбільш тривожна ситуація із COVID-19
У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228). Ця область лідирує за заповненістю відділень. За нею слідує Хмельницька область – 55,1% (1691), далі – Вінницька – 54,7% (1593).
У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 хворих).
Бустерна COVID-вакцинація
В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.
Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.
"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас буде першим щепленням вакциновано принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я одразу прийму рішення і запустимо бустерну вакцинацію", – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.
Бустерна чи третя?
Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.
У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:
- з ослабленим імунітетом;
- онкозахворюваннями;
- пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
- пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.
Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше ніж за три місяці після вакцинації.
Комбінування COVID-вакцин
В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено у деяких випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19.
Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу була важка реакція, можна щепитися за такою схемою:
- 1-а доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів;
- 1-а доза – Comirnaty або Moderna, 2-я – Moderna або Comirnaty через 28 днів.
"Нагадаємо, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва і тому взаємозамінні. Наведені схеми комбінування різних вакцин добре досліджені та визнані безпечними та ефективними" , – пише МОЗ.
Нова хвиля COVID-19
В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися період із кінця січня до березня. Проте точніший часовий діапазон встановити складно.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС сказав, що розвиток ситуації з ковидом важко передбачити, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період із середини листопада, проте нова хвиля почалася ще у жовтні. Глава МОЗ додав, що спалахи ковіда повторюють сезонні спалахи ГРВІ.
"Тому нову хвилю можна очікувати до кінця січня – лютий-березень. Якщо жодні інші мутації не приведуть до іншого. У якомусь цьому тимчасовому проміжку буде значне піднесення захворюваності", – зазначив він.
Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Міністр наголосив, що якщо українці активніше вакцинуватимуться, високої, як цього разу, смертності можна уникнути.
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