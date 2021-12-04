Спалах у школах та вихід областей з "червоної" зони: розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні

Незабаром в Україні 9 областей зможуть вийти з "червоної" карантинної зони. Водночас в одному регіоні у школах помітили спалах коронавірусу та учнів знову відправили на дистанційку.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1196, а медпрацівників – 200.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2764 особи;
- летальних наслідків – 436;
- одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3490855 осіб;
- одужало – 3041385 осіб;
- летальних наслідків – 88 002.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1588;
Вінницька область – 530;
Волинська область – 561;
Дніпропетровська область – 770;
Донецька область – 816;
Житомирська область – 454;
Закарпатська область – 301;
Запорізька область – 499;
Івано-Франківська область – 331;
Київська область – 671;
Кіровоградська область – 187;
Луганська область – 177;
Львівська область – 739;
Миколаївська область – 446;
Одеська область – 848;
Полтавська область – 924;
Рівненська область – 489;
Сумська область – 295;
Тернопільська область – 249;
Харківська область – 408;
Херсонська область – 107;
Хмельницька область – 493;
Черкаська область – 730;
Чернівецька область – 207;
Чернігівська область – 386.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- м. Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева зона"
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта зона"
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька,
- Харківська.
В Україні 9 областей можуть вийти з "червоної" зони
В Україні наступного тижня дев'ять областей можуть вийти з "червоної зони" карантину. МОЗ уже подав до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як розповів Ляшко, щодо областей, які можуть вийти, Міністерство охорони здоров'я вже подало до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ та НС.
"Там потенційно готові вже вісім областей вийти. Завтра очікуємо ще на дев'яту", – зазначив міністр.
Він додав, що проведення засідання ТЕБ та НС заплановано наступного тижня.
У Запорізькій області школярі знову пішли на карантин
В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.
Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.
На карантин закрили:
- 1-Б клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 2-А клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 9-В клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 11-В клас Енергодарської гімназії №5 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 1-А клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 12.12.2021
- 1-Б клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 09.12.2021
В Україні діятимуть нові правила карантину
Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться передусім невакцинованих громадян. Уряд йде на такий крок, оскільки коронавірус не відступає. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Перевірка COVID-документів
"Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя", – сказав Ляшко.
Він зазначив, що найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.
Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у "жовтій зоні", не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень щодо площі або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають таку опцію.
Обмеження для невакцинованих
Люди, які не отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
- взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.
Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метрів.
Зменшився термін дії "жовтого" сертифікату
Термін дії "жовтого" сертифікату з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. "Жовтий" сертифікат – це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19.
Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac – 14 днів, AstraZeneca – 28 днів.
Обов'язкове зчитування QR-коду
Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія".
"Міністерство охорони здоров'я працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях. Після зчитування QR-коду у смартфоні відображається статус COVID-сертифіката: чинний/нечинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним", – сказав Ляшко.
Важливо, що для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів – достатньо своєю "Дією" зчитати QR-код.
Штрафи за відсутність COVID-документів
У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
Перелік професій для обов'язкового щеплення
З 9 грудня набуває чинності Наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.
Цього разу йдеться про:
- Працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- Працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", – додав Ляшко.
В Україні є лише одна область, де погіршується COVID-ситуація
Закарпатська область залишається єдиною в Україні, де погіршується ситуація з коронавірусом. Тут не змінилася кількість нових випадків за тиждень, хоча по всій країні в середньому на 20% менше хворих. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на 9%, темпи зростання з кожним днем пришвидшуються. При тому, що середній відсоток спаду по країні становить 13%", – написав він.
Крім того, Закарпаття – єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками. Тут розрив становить +15% і останнім часом тільки зростає, причому в країні цей показник на рівні -19%.
"Зайнятість лікарняних ліжок у регіоні зростає, тоді як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області становить 62%. Це на третину більше за середню по країні", – додав Ляшко.
Рівень вакцинації теж не тішить
Голова МОЗ назвав ще одну проблему регіону – низький рівень вакцинації проти коронавірусу.
Під час наради Ляшко разом із місцевою владою обговорили, як виправити ситуацію в області.
В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19
На Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228). Ця область лідирує за заповненістю відділень. За нею іде Хмельницька область – 55,1% (1691), потім Вінницька – 54,7% (1593).
У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 хворих).
Нова хвиля COVID-19
В Україні нова хвиля коронавірусу може розпочатися у період з кінця січня до березня. Однак точніший часовий діапазон визначити складно.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ВВС сказав, що розвиток ситуації з ковідом важко передбачити, оскільки він руйнує всі прогнози. Навіть цієї осені влада розраховувала на період із середини листопада, а нова хвиля почалася ще у жовтні. Голова МОЗ додав, що спалахи ковіду повторюють сезонні спалахи ГРВІ.
"Тому нову хвилю можна очікувати до кінця січня – лютого-березня. Якщо жодні інші мутації не призведуть до іншого. У якомусь цьому тимчасовому проміжку буде значний підйом захворюваності", – зазначив він.
Ляшко уточнив, що цього тижня експерти підготують точніший прогноз. Міністр підкреслив: якщо українці активніше вакцинуватимуться, то високої, як цього разу, смертності можна уникнути.
Новий штам "Омікрон"
Щоб уберегтися і припинити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", українців, які прилітають з-за кордону, необхідно поміщати на обсервацію, заявив інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.
За його словами, Україна не готова зустрічати новий варіант коронавірусу. Насамперед через те, що запускаються нові небезпечні ланцюжки поширення інфекції – знову на перше місце виходить розслідування контактів. Людей, які прилітають з-за кордону, потрібно поміщати в обсервацію, щоб уповільнити потрапляння цього варіанта вірусу в суспільство.