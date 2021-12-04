Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 13 тисяч випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 490 855 осіб

В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1196, а медпрацівників – 200.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2764 особи;

летальних наслідків – 436;

одужало – 22 765 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3490855 осіб;

одужало – 3041385 осіб;

летальних наслідків – 88 002.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1588;

Вінницька область – 530;

Волинська область – 561;

Дніпропетровська область – 770;

Донецька область – 816;

Житомирська область – 454;

Закарпатська область – 301;

Запорізька область – 499;

Івано-Франківська область – 331;

Київська область – 671;

Кіровоградська область – 187;

Луганська область – 177;

Львівська область – 739;

Миколаївська область – 446;

Одеська область – 848;

Полтавська область – 924;

Рівненська область – 489;

Сумська область – 295;

Тернопільська область – 249;

Харківська область – 408;

Херсонська область – 107;

Хмельницька область – 493;

Черкаська область – 730;

Чернівецька область – 207;

Чернігівська область – 386.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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