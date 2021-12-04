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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 13 тисяч випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 08:13
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За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 490 855 осіб
В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1196, а медпрацівників – 200.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2764 особи;
  • летальних наслідків – 436;
  • одужало – 22 765 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3490855 осіб;
  • одужало – 3041385 осіб;
  • летальних наслідків – 88 002.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1588;
Вінницька область – 530;
Волинська область – 561;
Дніпропетровська область – 770;
Донецька область – 816;
Житомирська область – 454;
Закарпатська область – 301;
Запорізька область – 499;
Івано-Франківська область – 331;
Київська область – 671;
Кіровоградська область – 187;
Луганська область – 177;
Львівська область – 739;
Миколаївська область – 446;
Одеська область – 848;
Полтавська область – 924;
Рівненська область – 489;
Сумська область – 295;
Тернопільська область – 249;
Харківська область – 408;
Херсонська область – 107;
Хмельницька область – 493;
Черкаська область – 730;
Чернівецька область – 207;
Чернігівська область – 386.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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