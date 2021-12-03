Новые ограничения для невакцинированных: как изменится карантин в Украине с 6 декабря

Усиление карантина больше всего повлияет на украинцев, которые до сих пор не привились от коронавируса

Посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только вакцинированные. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина. В частности, срок действия "желтых" сертификатов о вакцинации снизится со 120 до 30 дней.

В Минздрав напомнили, какие именно изменения ждут украинцев с 6 декабря.

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Новые правила коснутся, в первую очередь, невакцинированных украинцев.

"Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ: желтый COVID-сертификат или справку формы о63-О", – сообщила заместитель главы Минздрава Мария Карчевич.

Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений. Для обслуживания посетителей и клиентов, работников ресторанов, гостиниц и спортзалов придется по крайней мере одну прививку против COVID-19.

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Что изменилось

Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:

не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;

проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена.

Какие документы необходимо иметь посетителям

В желтой карантинной зоне для посещения театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:

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сертификат о том, что вы получили как по крайней мере одну дозу вакцины;

действующий отрицательный тест на коронавирус;

сертификат о выздоровлении.

Новые правила красной зоны

Для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпидемиологической опасности подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Новый срок действия желтого COVID-сертификата

С понедельника 6 декабря также будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов: со 120 дней, как существуют в данный момент, до 30 дней. Соответственно некоторые сертификаты станут недействительными.

"Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это значит, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и его последствий. С 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет данный срок в 30 дней – использовать желтый COVID-сертификат не смогут. Он будет невалидным" , – объяснила заместитель министра.

Как избежать новых ограничений

В Минздраве советуют всем, кто получил первую дозу прививки более 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные. Ведь "просроченные" ковид-сертификаты с понедельника не будут действовать.

"Выходные – хорошее время прийти в пункт вакцинации, чтобы защитить собственную жизнь и здоровье от рисков коронавирусной болезни" , – отметила представительница Минздрава.

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