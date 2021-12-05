Карантин из-за "Омикрона" и снижение темпов вакцинации: COVID-итоги за неделю

С 3 декабря Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Кроме этого, в стране ужесточат правила карантина.
Сайт "Сегодня" рассказывает все подробности о ситуации с коронавирусом за последнюю неделю.
Кто должен идти на карантин из-за "Омикрона"
Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах со стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.
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При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина.
Каких стран это касается
- Южно-Африканская Республика,
- Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намбия,
- Лесото,
- Эсватини,
- Мозамбик,
- Малави.
На кого будут действовать новые ограничения:
на иностранцев или людей без гражданства, которые:
- постоянно или временно проживают на территории Украины,
- являются супругами или детьми граждан Украины,
- являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,
- другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
Кроме этого, ограничения будут действовать на украинцев.
С 6 декабря в стране усилят правила карантина
В Украине начинают действовать новые карантинные правила. При этом в Сети возникла путаница, можно ли будет использовать "желтые" СOVID-сертификаты и сколько они будут действовать.
Что изменится для желтой зоны
Со следующей недели работать смогут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:
- не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;
- проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.
С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все учреждения должны будут проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Какие документы необходимо иметь посетителям
С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:
- сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины;
- действующий отрицательный тест на коронавирус;
- сертификат об излечении.
Будет ли действовать "желтый" СOVID-сертификат?
Да, люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.
Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней.
Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.
9 областей могут выйти из красной зоны
В Украине на следующей неделе девять областей могут выйти из красной зоны карантина. Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как рассказал Ляшко, относительно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения уже подало в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.
Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.
Кто в красной зоне?
- Киев
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Черкасская (области)
В Украине есть область, где ухудшается COVID-ситуация
Закарпатская область остается единственной в Украине, где ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Здесь количество новых случаев за неделю не изменилось, притом что по всей стране в среднем на 20% меньше больных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал он.
Кроме того, Закарпатье – единственный регион Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Тут разрыв составляет +15% и в последнее время только растет, при этом в стране он на уровне -19%.
"Занятость больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней по стране", - добавил Ляшко.
Уровень вакцинации тоже не радует
Глава Минздрава назвал еще одну проблему региона – низкий уровень вакцинации против коронавируса.
На совещании Ляшко вместе с местными властями обсудили, как исправить ситуацию в области.
В каких областях наиболее тревожная ситуация с COVID-19
В Закарпатье занято 63,6% ковидных коек (1228). Эта область лидирует по заполненности отделений. За ней следует Хмельницкая область – 55,1% (1691), далее – Винницкая – 54,7% (1593).
В Херсонской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 33,6% (769 заболевших).
Бустерная COVID-вакцинация
В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.
Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.
"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Бустерная или третья?
Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.
В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:
- с ослабленным иммунитетом;
- онкозаболеваниями;
- пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
- пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.
Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.
Комбинирование COVID-вакцин
В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.
Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:
- 1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;
- 1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.
"Напомним, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы. Приведенные схемы комбинирования различных вакцин хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – пишет Минздрав.
Новая волна COVID-19
В Украине новая волна коронавируса может начаться в период с конца января по март. Однако более точный временный диапазон установить сложно.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС сказал, что развитие ситуации с ковидом трудно предвидеть, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже этой осенью власти рассчитывали на период с середины ноября, однако новая волна началась еще в октябре. Глава Минздрава добавил, что вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ.
"Поэтому новую волну можно ожидать к концу января – февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к иному. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", – отметил он.
Ляшко уточнил, что на этой неделе эксперты подготовят более точный прогноз. Министр подчеркнул, что если украинцы будут активнее вакцинироваться, высокой, как в этот раз, смертности можно избежать.
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