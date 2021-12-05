Карантин из-за "Омикрона" и снижение темпов вакцинации: COVID-итоги за неделю

С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается / Фото: Коллаж: Сегодня

С 3 декабря Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Кроме этого, в стране ужесточат правила карантина.

Сайт "Сегодня" рассказывает все подробности о ситуации с коронавирусом за последнюю неделю.

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Кто должен идти на карантин из-за "Омикрона"

Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах со стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.

При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина.

Каких стран это касается

Южно-Африканская Республика,

Ботсвана,

Зимбабве,

Намбия,

Лесото,

Эсватини,

Мозамбик,

Малави.

На кого будут действовать новые ограничения:

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на иностранцев или людей без гражданства, которые:

постоянно или временно проживают на территории Украины,

являются супругами или детьми граждан Украины,

являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,

другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме этого, ограничения будут действовать на украинцев.

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С 6 декабря в стране усилят правила карантина

В Украине начинают действовать новые карантинные правила. При этом в Сети возникла путаница, можно ли будет использовать "желтые" СOVID-сертификаты и сколько они будут действовать.

Что изменится для желтой зоны

Со следующей недели работать смогут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Раньше заведения должны были выбрать один из вариантов для продолжения работы:

не проверять COVID-документы в желтой зоне, но при этом соблюдать ограничения желтого уровня;

проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все учреждения должны будут проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Какие документы необходимо иметь посетителям

С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:

сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины;

действующий отрицательный тест на коронавирус;

сертификат об излечении.

Будет ли действовать "желтый" СOVID-сертификат?

Да, люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.

Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

9 областей могут выйти из красной зоны

В Украине на следующей неделе девять областей могут выйти из красной зоны карантина. Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал Ляшко, относительно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения уже подало в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.

Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.

Кто в красной зоне?

Киев

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская

Черкасская (области)

В Украине есть область, где ухудшается COVID-ситуация

Закарпатская область остается единственной в Украине, где ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Здесь количество новых случаев за неделю не изменилось, притом что по всей стране в среднем на 20% меньше больных. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ​​ускоряются. Притом что средний процент спада по стране составляет 13%", – написал он.