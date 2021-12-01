Мест в больницах все меньше. В каких областях самая тревожная ситуация с COVID-19

В целом в стране ковидные отделения заполнены на 46%. В настоящее время госпитализированы 36 296 человек

Закарпатская область лидирует по заполненности ковидных отделений / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 30 ноября в Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек). Эта область лидирует по заполненности отделений.

Об этом пишет Коронавирус_инфо.

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В Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек), В Хмельницкой области – 55,1% (1691 человек), В Винницкой – 54,7% (1593 человека).

В Херсонской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 33,6% (769 человек).

Коронавирус в Украине

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1088, медработников – 207).

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Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 3629 человек;

летальных случаев – 557;

выздоровело – 26 160 человек.

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