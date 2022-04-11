В Україні створили застосунок "ТиХто", щоб перевіряти підозрілих осіб

Застосунок дозволяє спростити процедуру перевірки. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запрацював застосунок "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб.

Про це повідомляє в Telegram Державна прикордонна служба України.

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Для чого застосунок

Як зазначається, основна мета застосунку – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб. Завдяки йому можна перевірити:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим

чи перебуває людина в державному розшуку;

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;

чи особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";

чи перебуває авто особи в розшуку.

Завантажити застосунок можна за посиланнями:

Google Play – bit.ly/3E5NjfJ

App Store – apple.co/3usNGxy

Нагадаємо, COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" тепер відображатиметься довше. Його термін продовжили на 1,5 року від дати щеплення.

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