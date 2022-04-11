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В Україні створили застосунок "ТиХто", щоб перевіряти підозрілих осіб

Павло Чернишук
11 квітня, 17:48
Зокрема, можна подивитися, чи перебуває людина в держрозшуку

Застосунок дозволяє спростити процедуру перевірки. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запрацював застосунок "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб.

Про це повідомляє в Telegram Державна прикордонна служба України.

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Для чого застосунок

Як зазначається, основна мета застосунку – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб. Завдяки йому можна перевірити:

  • чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
  • чи перебуває людина в державному розшуку;
  • чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;
  • чи особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";
  • чи перебуває авто особи в розшуку.

Завантажити застосунок можна за посиланнями:

  • Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
  • App Store – apple.co/3usNGxy

Нагадаємо, COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" тепер відображатиметься довше. Його термін продовжили на 1,5 року від дати щеплення.

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