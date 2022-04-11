В Україні створили застосунок "ТиХто", щоб перевіряти підозрілих осіб

Застосунок дозволяє спростити процедуру перевірки. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні запрацював застосунок "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб.
Про це повідомляє в Telegram Державна прикордонна служба України.
Для чого застосунок
Як зазначається, основна мета застосунку – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб. Завдяки йому можна перевірити:
- чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
- чи перебуває людина в державному розшуку;
- чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;
- чи особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";
- чи перебуває авто особи в розшуку.
Завантажити застосунок можна за посиланнями:
- Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
- App Store – apple.co/3usNGxy
Нагадаємо, COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія" тепер відображатиметься довше. Його термін продовжили на 1,5 року від дати щеплення.