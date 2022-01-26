В Україні стрімко збільшується кількість дітей інфікованих COVID-19

Найбільше підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед дітей виявлено у віковій групі 10-14 років/Колаж: "Сьогодні"

Нещодавно Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Вакцинуватися від COVID-19 препаратами Cominarty від Pfizer можуть діти від 12 років.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Вакцинацію дітям від 12 років дозволили здаля того, щоб захисти їх від коронавірусної хвороби, оскільки наразі спостерігається підвищення захворюваності.

Загалом, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 237 830 дітей. Найбільше підтверджених випадків захворювання серед дітей виявлено у віковій групі 10-14 років – понад 40%, ще 26% припадають на категорію 15-17 років.

Скільки дітей перебуває на лікуванні?

На стаціонарному лікуванні станом на 24 січня перебуває 1 120 дітей. Таким чином, наразі вже зайнято понад 30% ліжок, виділених для лікування неповнолітніх пацієнтів із COVID-19.

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На сьогодні понад 122 тисяч учнів шкіл та понад 3 тисячі вчителів відправлені на самоізоляцію через підтверджені випадки коронавірусу в оточенні. Також майже 6 тисяч класів перебувають на самоізоляції. У багатьох регіонах заклади освіти переходять на дистанційний формат навчання через зростання рівня захворюваності.

Коли в Україні чекати на стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж ушестеро. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо за даними МОЗ 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.

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