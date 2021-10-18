В Україні є три типи COVID-вакцин. Протипоказання до всіх одразу неможливі – МОЗ

В Україні є вибір вакцин для кожного. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні є вакцини від коронавірусу трьох різних принципів дії. Якщо у когось є протипоказання проти одного типу, то завжди можна обрати одну із інших двох.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу.
Він розказав, що в країні зараз доступні понад 14 млн доз різних вакцин у всіх регіонах.
"І кожен може обрати одну з трьох вакцин різного принципу дії. Якщо вам не підходить одна, то завжди є вибір серед інших двох. Не може бути у людини абсолютних протипоказів до усіх трьох вакцин, які зараз наявні в нашій країні", – зазначив Кузін.
Які вакцини є в Україні
Нині для імунізації українців використовують 6 вакцин трьох різних типів. Всі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Тип вакцини – РНК:
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – розробка німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайської Fosun Pharma.
- Moderna – розробка американської компанії Moderna.
Тип вакцини – невідтворювальний вірусний вектор:
- Janssen (Johnson & Johnson) – розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.
- AstraZeneca – розробка англо-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету (Велика Британія). ВООЗ схвалила дві версії виробництва вакцини – AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія).
Тип вакцини – інактивована:
- CoronaVac – розробка китайської компанії Sinovac Biotech.
Чим вакцинуються українці
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених вакцинами:
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
- CoronaVac - 27,9%
- Moderna - 13,9%
- AstraZeneca - 12,0%
- CoviShield - 6,1%
- Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%
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