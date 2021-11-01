В Україні вже є реєстр педофілів: як працює та чи вбереже це дітей від злочинців

В Україні запрацював реєстр педофілів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у тестовому режимі запрацював реєстр педофілів. Там зараз 171-е прізвище тих, хто вже відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Про це йдеться в сюжеті телепередачі "Сьогодні.Підсумки" на каналі "Україна".

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Як працюватиме реєстр?

Разом із його запуском з’явилося багато питань. Зокрема:

хто матиме доступ до цієї бази?

як її наповнюватимуть?

кого перевірятимуть?

як і хто зможе користуватися цими даними?

чи не буде службових зловживань?

Провести перепис педофілів та посилити їх покарання до 15-ти років в’язниці чи довічного позбавлення волі

Верховна Рада вирішила ще у грудні 2019 року. Хотіли ще запровадити хімічну кастрацію, але Президент не підтримав. Інформацію про злочинців заносять до електронного реєстру правоохоронці та Мін’юст. Тільки вони мають доступ.

В реєстр вносять дані про фактичне відбування покарання, а також дату звільнення і інформацію стосовно особи.

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Як потрапляють до реєстру?

Юридично – це не зовсім просто й швидко. Будь-кого туди вписати неможливо.

"Це не відбуваєтсья на розсуд реєстратора Міністерства юстиції. Потрібен відповідний акт суду. Або рішення, вирок, якщо це поточна справа. А якщо по минулим справам – окрема ухвала", – пояснила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Які є складнощі?

Більшість із тих, хто потрапив у базу педофілів – уже відбувають тюремний термін. Але є проблема з тими, хто вийшов на волю. І потенційно може знову скоїти злочини. Однак внести їх у реєстр одразу не можуть. Справи старі, і треба ще попрацювати в архівах.

Потрібно віднайти спочатку відповідні рішення, а потім віднайти місце проживання такої людини. Тому шо відповідно до закону прокуратура має клопотати в суд за місцем проживання людини. Це може затягнути процес.

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Реєстр закритий

Електронні бази педофілів є в багатьох країнах світу. Наприклад, у США фото, особисті дані та інформацію про місце проживання колишнього злочинця – після його звільнення з тюрми – можна знайти в інтернеті.

В Україні цей реєстр вирішили зробити закритим, щоб уникнути переслідувань з метою помсти.

Адвокат Олена Карнаух-Голодняк вважає, що так і має бути, адже потім педофілів можуть цькувати до кінця життя, їм не даватимуть можливості виправитися.

"Наприклад, навіть влаштуватися на роботу, не пов'язану з дітьми – прибиральником чи касиром, де немає ризиків", – сказала адвокат.

Як батькам скористатися реєстром?

Оскільки реєстр закритий, батьки не зможуть самостійно перевірити тих людей, які працюють з їхніми дІтьми. Але вони можуть надати запит на отримання цієї інформації керівникам закладів, де навчається дитина.

Чому лише реєстр незахистить дітей?

Лише реєстр, звісно, не убезпечить дитину від педофілів. Ризики є скрізь.

"Якщо ви десь перебуваєте на дитячому дні народженні. Хто саме той аніматор, який прихований за маскою? Хто є чоловіком, наприклад, виховательки у тому ж дитячому садочку? І важливо розмовляти про це з дитиною", – вважає засновниця навчальних проєктів із безпеки дітей Олена Лізвінська.

При цьому не варто вчити дитину параної. Але потрібно пояснити, що довіряти кожному не можна.

"А скільки ще злочинів приховуються? Часто батьки не заявляють у поліцію, бояться розголосу. Або не хочуть чути дитину, не вірять, що таке могло статися, і навіть звинувачують жертву в тому, що мовляв – сама винна, спровокувала педофіла своєю поведінкою. Передусім – з дитиною варто говорити про кордони власного тіла і запровадити у школах уроки сексуального виховання", – переконана Лізвінська.

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