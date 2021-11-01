В Украине уже есть реестр педофилов: как работает и убережет ли это детей от преступников

В Украине заработал реестр педофилов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в тестовом режиме заработал реестр педофилов. Там в данный момент 171-я фамилия тех, кто уже отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Об этом мова йде в сюжете телепередачи "Сегодня. Итоги" на канале "Украина".

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Как будет работать реестр?

Вместе с его запуском возникло много вопросов. В частности:

у кого будет доступ к этой базе?

как ее будут наполнять?

кого будут проверять?

как и кто сможет воспользоваться этими данными?

не будет ли служебных злоупотреблений?

Провести перепись педофилов и усилить их наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы

Верховная Рада приняла решение еще в декабре 2019 года. Хотели еще ввести химическую кастрацию, но Президент не поддержал. Информацию о преступниках вносят в электронный реестр правоохранители и Минюст. Только у них есть доступ.

В реестр вносят данные о фактическом отбывании наказания, а также дате освобождения и информацию по поводу личности.

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Как попадают в реестр?

Юридически – это не совсем просто и быстро. Любого туда вписать невозможно.

"Это не происходит по усмотрению регистратора Министерства юстиции. Нужен соответствующий акт суда. Или решение, приговор, если это текущее дело. А если по прошлым делам – отдельное заключение", – пояснила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Какие сложности?

Большинство попавших в базу педофилов – уже отбывают тюремный срок. Но есть проблема с вышедшими на свободу. Они потенциально могут снова совершить преступления. Однако внести их в реестр сразу не могут. Дела старые, и необходимо еще поработать в архивах.

Нужно найти сначала соответствующие решения, а затем найти место жительства такого человека. Потому что согласно закону, прокуратура должна ходатайствовать в суд по месту жительства человека. Это может затянуть процесс.

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Реестр закрыт

Электронные базы педофилов есть во многих странах. Например, в США фото, личные данные и информацию о месте жительства бывшего преступника – после его освобождения из тюрьмы – можно найти в интернете.

В Украине данный реестр решили сделать закрытым во избежание преследований с целью мести.

Адвокат Елена Карнаух-Голодняк считает, что так и должно быть, ведь потом педофилов могут травить до конца жизни, им не дают возможности исправиться.

"Например, даже устроиться на работу, не связанную с детьми – уборщиком или кассиром, где нет рисков", – сказала адвокат.

Как родителям воспользоваться реестром?

Поскольку реестр закрыт, родители не смогут самостоятельно проверить тех людей, которые работают с их детьми. Но они могут запросить получение этой информации руководителям заведений, где учится ребенок.

Почему только реестр не защитит детей?

Только реестр, конечно, не обезопасит ребенка от педофилов. Риски существуют везде.

"Если вы где-то находитесь на детском дне рождения. Кто именно тот аниматор, который скрыт за маской? Кто является мужем, например, воспитательницы в том же детском саду? И важно говорить об этом с ребенком", – считает основательница учебных проектов по безопасности детей Елена Лизвинская.

При этом не стоит учить ребенка паранойи. Но нужно объяснить, что доверять каждому нельзя.

"А сколько еще преступлений скрываются? Часто родители не заявляют в полицию, боятся огласки. Или не хотят слышать ребенка, не верят, что такое могло произойти, и даже обвиняют жертву в том, что мол – самая виновата, спровоцировала педофила своим поведением. Прежде всего. – с ребенком нужно говорить о границах собственного тела и ввести в школах уроки сексуального воспитания", – убеждена Лизвинская.

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