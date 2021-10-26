В Украине запустили реестр педофилов: кого туда запишут

Пока программа работает в тестовом режиме. Доступ будут иметь все правоохранители

В Украине запустили реестр педофилов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в тестовом режиме запустили работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Суть реестра

Как стало известно, сутью этого реестра является то, чтобы обезопасить учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, работающих с группами детских коллективов, от того, чтобы взять такого человека на работу.

Доступ к таким реестрам будут иметь все правоохранители.

Реестр пока работает в тестовом режиме

На данный момент реестр педофилов работает в тестовом режиме. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления.

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К слову, информация о преступниках будет храниться даже после отбывания наказания.

По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, осужденном в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Высоцкая добавила, что внесение новых лиц в реестр будет происходить исключительно по решению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность в решениях правоохранителей относительно внесения определенного лица в этот реестр.

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