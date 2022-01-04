В Україні вже відкрили запис на бустерну вакцинацію: як і хто це може зробити

Записатися поки можуть тільки люди старше 60 років / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19.

Про це повідомили в Telegram-каналі Helsi.me.

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Хто може записатися

Запис доступний для українців старше 60 років , у яких з моменту другої дози від щеплення минуло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Як записатися

Зробити це дуже просто:

Перейти за посиланням та обрати зручний пункт.

Забронювати день, час і записатися.

Якими вакцинами щепитися

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

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перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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