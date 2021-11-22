В Україні посилять правила "жовтої" зони карантину: що зміниться

В Україні зміняться правила "жовтої" зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ планує посилення "жовтої" зони адаптивного карантину. Для цього розробляють певні зміни до вже чинних правил.

Така заява під час брифінгу зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

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За його словами, уникнути карантинних обмежень зможуть лише прищеплені від коронавірусу українці.

"Міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що у жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів", – уточнив Ляшко.

Що змінюється

Раніше в "жовтій" зоні карантину для відвідування та роботи громадських закладів вистачило однієї дози вакцинації.

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Крім того, у "жовтій" зоні залишається обов'язковим масковий режим та соціальна дистанція. Також хочуть запровадити низку правил для бізнесу, серед них:

масові заходи можна проводити за умови – одна людина на 4 квадратні метри;

обмеження за кількістю відвідувачів діють також і у фітнес-центрах та басейнах – одна людина на 10 кв. м.

Дві області виходять із "червоної" зони

Як розповів Ляшко, у Луганській та Львівській областях вже третій тиждень фіксують тижневий спад кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"За карантинними індикаторами Луганська та Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому цього тижня ініціюватимемо засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" , – зазначив голова МОЗ.

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