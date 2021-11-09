В Україні за добу виявили майже 19 тис. випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 18 988 нових випадків COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 107 489 осіб;

одужали – 2 537 565 осіб;

летальних випадків – 73 390.

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"Червона зона" карантину розширилася

МОЗ оновив карантинні зони. "Червоних" регіонів уже 17, а "жовта зона" найменша.

"Червона зона"

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

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Київ. Херсонська область. Одеська область. Запорізька область. Донецька область. Дніпропетровська область. Сумська область. Миколаївська область. Рівненська область. Житомирська область. Івано-Франківська область. Київська область. Луганська область. Хмельницька область. Чернігівська область. Львівська область. Волинська область.

"Помаранчева зона"

У цій зоні знаходяться 5 регіонів:

Вінницька область. Полтавська область. Харківська область. Черкаська область. Чернівецька область.

"Жовта зона"

У цій зоні лише три області:

Кіровоградська. Закарпатська. Тернопільська.

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