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В Україні за добу виявили майже 19 тис. випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк
9 листопада, 08:17
З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 11 546 723 особам

В Україні зафіксовано 18 988 нових випадків COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 107 489 осіб;
  • одужали – 2 537 565 осіб;
  • летальних випадків – 73 390.

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"Червона зона" карантину розширилася

МОЗ оновив карантинні зони. "Червоних" регіонів уже 17, а "жовта зона" найменша.

"Червона зона"

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

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  1. Київ.

  2. Херсонська область.

  3. Одеська область.

  4. Запорізька область.

  5. Донецька область.

  6. Дніпропетровська область.

  7. Сумська область.

  8. Миколаївська область.

  9. Рівненська область.

  10. Житомирська область.

  11. Івано-Франківська область.

  12. Київська область.

  13. Луганська область.

  14. Хмельницька область.

  15. Чернігівська область.

  16. Львівська область.

  17. Волинська область.

"Помаранчева зона"

У цій зоні знаходяться 5 регіонів:

  1. Вінницька область.

  2. Полтавська область.

  3. Харківська область.

  4. Черкаська область.

  5. Чернівецька область.

"Жовта зона"

У цій зоні лише три області:

  1. Кіровоградська.

  2. Закарпатська.

  3. Тернопільська.

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