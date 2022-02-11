В Україні значно розширилась червона зона карантину: список областей

Червоних зон в Україні стало більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 11 лютого, в червону зону карантину перейшли ще три області.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

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Тепер у червоній зоні п'ять областей, в жовтій – одна, всі решта – у помаранчевій.

Карантинні зони в Україні

Жовта:

Полтавська область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська облатсь;

Хмельницька область.

Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Карантинні зони в Україні. Фото: скріншот з сайту МОЗ

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Що заборонено у червоній зоні:

робота закладів громадського харчування;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш ніж 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Обмеження не поширюються, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або учасників заходів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.

Коронавірус в Україні

​За минулу добу, 10 лютого в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 500 менше, ніж добою раніше.

Серед нових хворих 3 369 дітей та 1247 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 936 осіб, летальних випадків – 236, одужало – 20 850 осіб.

Найбільше нових випадків (понад 4 тисячі) зафіксували у Києві та Одеській області.

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