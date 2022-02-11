В Украине значительно расширилась красная зона карантина: список областей

Красных зон в Украине стало больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 11 февраля в красную зону карантина перешли еще три области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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Теперь в красной зоне пять областей, в желтой – одна, все остальные – в оранжевой.

Карантинные зоны в Украине

Желтая:

Полтавская область.

Красная:

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Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава

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Что запрещено в красной зоне:

работа заведений общепита;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% работников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа заведений культуры.

Ограничения не распространяются, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или участников мероприятий будут полностью вакцинированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или сертификат о выздоровлении.

Коронавирус в Украине

​ За прошедшие сутки, 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем раньше.

Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 936 человек, летальных исходов – 236, поправилось – 20 850 человек.

Больше новых случаев (более 4 тысяч) зафиксировали в Киеве и Одесской области.

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