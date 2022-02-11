Коронавирус. В Украине второй день подряд более 40 тысяч новых больных

За прошедшие сутки произошел незначительный спад больных – на 500 меньше, чем за предыдущие сутки

Новая волна коронавируса не отступает. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 936 человек;

летальных исходов – 236;

поправилось – 20 850 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 4104;

Винницкая область – 962;

Волынская область – 1185;

Днепропетровская область – 2418;

Донецкая область – 1953;

Житомирская область – 1619;

Закарпатская область – 767;

Запорожская область – 1649;

Ивано-Франковская область – 1070;

Киевская область – 1279;

Кировоградская область – 511;

Луганская область – 717;

Львовская область – 2951;

Николаевская область – 1114;

Одесская область – 4096;

Полтавская область – 1451;

Ровенская область – 1499;

Сумская область – 1857;

Тернопольская область – 1126;

Харьковская область – 1995;

Херсонская область – 1577;

Хмельницкая область – 1856;

Черкасская область – 1370;

Черновицкая область – 958;

Черниговская область – 1145.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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