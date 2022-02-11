Коронавирус. В Украине второй день подряд более 40 тысяч новых больных

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что почти на 500 меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 936 человек;
- летальных исходов – 236;
- поправилось – 20 850 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 4104;
- Винницкая область – 962;
- Волынская область – 1185;
- Днепропетровская область – 2418;
- Донецкая область – 1953;
- Житомирская область – 1619;
- Закарпатская область – 767;
- Запорожская область – 1649;
- Ивано-Франковская область – 1070;
- Киевская область – 1279;
- Кировоградская область – 511;
- Луганская область – 717;
- Львовская область – 2951;
- Николаевская область – 1114;
- Одесская область – 4096;
- Полтавская область – 1451;
- Ровенская область – 1499;
- Сумская область – 1857;
- Тернопольская область – 1126;
- Харьковская область – 1995;
- Херсонская область – 1577;
- Хмельницкая область – 1856;
- Черкасская область – 1370;
- Черновицкая область – 958;
- Черниговская область – 1145.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
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