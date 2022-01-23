В Україну прибула друга партія летального озброєння від США

Зброя прибула в Україну увечері 23 січня/Колаж: "Сьогодні"

В Україну надійшла друга партія військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Літак з озброєнням приземлився увечері 23 січня.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Деталі

Сполучені Штати Америки передали нашій країні понад 80 тонн озброєння.

"Другий "птах" у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!" — написав Резніков.

Допомога для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня в аеропорт "Бориспіль" прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.

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Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

У жовтні США передали Україні як міжнародну допомогу військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

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