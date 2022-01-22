Україна отримала першу партію летальної зброї від США

Цей вантаж включає близько 90 тонн летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту

На борту літака 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша з кількох партій пакету безпеки, нещодавно прийнята президентом Джо Байденом для України, сьогодні вночі, 22 січня, прибула до Києва.

Про це пише посольство США в Україні в Twitter .

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Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів було прийнято президентом США Джо Байденом у грудні.

Сьогодні до аеропорту "Бориспіль" прибула перша партія цієї допомоги. Вона включає 200 фунтів (90,7 тонн – ред.) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України.

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На борту літака понад 90 тонн летальної зброї. Фото: посольство США в Україні

"Ця допомога, а також допомога в безпеці понад 2,7 млрд дол. США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії", – йдеться у повідомленні.

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Допомога для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.

Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

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