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До України прийшло похолодання – синоптик уточнила прогноз погоди

Вікторія Барановська
19 вересня, 17:18
Діденко прогнозує незначні дощі по всій Україні

Проте на сході, півдні, у Дніпрі з районами ще буде тепло

В Україні 20 вересня суттєво похолодає – у більшості областей вдень очікується усього +7...+13 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Циклон поступово відступатиме, за ним втягуватиметься північними та північно-західними вітрами холодне повітря", – йдеться у повідомленні.

Проте на сході, півдні, у Дніпрі з районами ще буде тепло – Діденко прогнозує +14...+19 градусів, подекуди до +20 градусів.

Синоптик прогнозує незначні дощі по всій Україні, а в більшості центральних областей, на заході та на півдні країни дощ припинятиметься.

У Києві буде хмарно, з районними невеликими дощами, ввечері поривчастим вітром. Вдень очікується +10...+12 градусів.

До України прийшла осінь

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