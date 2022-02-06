В Україну привезли таблетки "Молнупіравір" від COVID-19 – що відомо про препарат

До квітня в Україну надійдуть ще кілька тисяч курсів препарату / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 6 лютого, до України привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Виробляє його американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.

Про це повідомляє голова МОЗ Віктор Ляшко.

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"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми розпочали в листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – стверджує Віктор Ляшко.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх до регіонів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

Що за препарат?

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби.

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Препарат випускається у формі таблеток, не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати.

Де приймають пігулки від коронавірусу

Зареєстрований і дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Кому будуть доступні пігулки, а кому ні

Препарат зможуть отримати люди, яким 60 і більше, й ті, хто у зоні ризику: мають зайву вагу, діабет та хвороби серця.

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Проте їх не рекомендується приймати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки таблетки можуть впливати на ріст кісткової та хрящової тканини.

Ефективність пігулок невелика – 30%. І менше, ніж аналогічний препарат – Pfizer, що становить 90%.

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