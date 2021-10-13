В УЗ уточнили, як потрапити на поїзд людям з протипоказанням до COVID-вакцинації

В УЗ розповіли, чи будуть пускати в поїзда людей з протипоказаннями до щеплень. / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ жодним чином не урегулював правила перевезень пасажирів, у яких є протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

В "Укралізниці" під час брифінгу у відповідь на питання "Сьогодні" уточнили, як будуть обслуговувати цю категорію пасажирів.

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Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський пояснив, що перевірка людей з протипоказаннями до COVID-вакцинації все ж таки буде.

"Насправді такого офіційного документу МОЗ ще не затвердив. Якщо є протипоказання проти щеплення, то треба отримати довідку про відсутність ковіду", - сказав він.

Перцовський уточнив, що єдина офіційна категорія людей, які можуть їхати без довідок про вакцинацію – це діти до 18 років.

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Нові правила перевезень

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення в жовтих, оранжевих і червоних зонах будуть дозволені, тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Це стосується поїздів, авіаперевезень та автобусних маршрутів.

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Діти хоч і можуть їхати без сертифікату про вакцинацію, для тих, хто старше 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті.

Як працюватимуть поїзди?

При посадці на всі пасажирські поїзди з 21 жовтня, разом з паспортом і квитком, провідники перевірятимуть ковід-сертифікат. Можна буде пред'явити як паперовий документ, так і згенерований в додатку "Дія".

Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР або антиген-тесту.

У соцмережах багато обговорювали, чи підійде для проїзду в поїзді далекого сполучення довідка про те, що перехворів.

"Ні. Такий документ не передбачений", – сказав нам Олександр Перцовський.

Єдина лазівка для невакцинованих

Є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто, доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.

В УЗ пояснюють – рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.

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